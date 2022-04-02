Sahur kaçta? Oruç tutmak için saat kaça kadar yemek yenebilir? (02 Nisan Cumartesi)

Sahur İstanbul için 05:11'de başlayacak, her gün yemek yenecek en son saat dakika olarak 2-3 dakika öne çekilecek. Yapılan saat hesaplamaları Diyanet İşleri'nin internet sitesinde bulunuyor.

Sahura kaçta kalkılacak diyerek bir çok arama yapılıyor. Sahura kalkılacak saat kaç olacak? Sahur saat kaçta? Sahur saati bugün kaç? gibi sorular bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor.Ramazanda oruç tutmak için sahurda imsak saatini takip etmek gerekiyor. Hemen her il için değişen imsak saati sahura kaçta kalkılacak veya sahurda en son yemek yenecek saat dakika olarak bakmak önemlidir.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek.Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.