Sahur ile ilgili hadisler, sahur ile ilgili ayetler (25 Mayıs Salı)

Oruç tutan kişiler için sahur oldukça önemlidir. Ramazan ayında oruca niyet edilmeden önce sahurda bir şeyler yenilebilir ve içilebilir. Peki sahurla ilgili hadisler nelerdir? İşte aradığınız sorunun yanıtı...

25 Mayıs 2021 05:14
Sahur ile ilgili hadisler, sahur ile ilgili ayetler (25 Mayıs Salı)
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için sahurun önemi büyüktür. Oruca niyetlenmeden evvel, oruç tutacak kişi son kez yemek yiyip su içerek iftar vaktine kadar bir daha ağzına bir şey koymamaktadır. Peygamber Efendimizin, sahurla ilgili Hadisleri merak edilmektedir. Sahurla ilgili Hadisleri, sizler için hazırladığımız bu haberde bulabilirsiniz.
SAHUR NEDİR?

Sahur yani imsak öncesi yemek, sabahın erken saatlerinde Müslümanlar tarafından, özellikle Ramazan ayında veya diğer aylarda, bir ibadet olan oruç başlamadan imsak vaktinden önce tüketilmesi sünnet olan son yemektir. Sahur akşam yemeği olarak iftarla eşleşir, Ramazan ayında normal günlerdeki geleneksel üç öğünün yerini alır (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği).

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SAHUR'LA İLGİLİ HADİSLER

Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhari, Savm 20; Müslim, Sıyam 45)

Zeyd İbni Sabit (r.a.) dedi ki: Biz Resulullah ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık.

Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. "Elli ayet okuyacak kadar" cevabını verdi. (Buhari, Savm 19; Müslim, Sıyam 47)

İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resulullah'ın iki müezzini vardı: Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle buyurdu:

"Bilal geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhari, Ezan 11, 13, Şehadat 11, Savm 17)

Ebu Said el-Hudri Radiyallahu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler." (Müsned, 3:44)

Amr ibni As Radiyallahu Anhın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu farkı şöyle bildirir:

"Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir."

(Müslim, Sıyam: 46; Ebu Davud, Savm: 15; Tirmizi, Savm: 17; Nesai, Savm: 27)

Kaynak: Sporx.com

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