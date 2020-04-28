Sahur hızlı kolay yemek önerileri (Tok tutacak yemek tarifleri)

Hızlı ve kolay sahur yemekleri için evlerdeki sofraların kurulması için en pratik yöntemi oluşturuyor. Öyle ki özellikle ev hanımları en kolay yemekleri sahur sofrasına nasıl koyabilirim şeklinde tok tutacak yemek tariflerini sıralamak istiyor. Sahur yemeklerinde hangi önerileri dikkate alabileceğinizi haberlerimizde derlemeye çalışıyoruz. Ramazan ayı bu ve bunun gibi konular için çok önemlidir. Tok tutacak hangi besinler tüketilmelidir, susamamak için yapılabilecekler veya bağışıklık sisteminin düşmemesi için bir çok farklı tavsiyeye uyabilirsiniz, karar sizin. 11 ayın sultanı olarak anılan mübarek Ramazan ayında gece geç saatlerde yapılan sahurlar oldukça önem arz ediyor. Özellikle gece 3 ila 4 arasında yenilen yemeklerin özenle seçilmesi oldukça önemlidir. Eğer dikkatli yiyecekleri seçer ve tok tutan yemekleri tercih ederseniz tüm gün acıkmadan ve susamadan durabilirsiniz.– Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar– Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz– Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur– Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz– Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikâyetlerinizi tetikleyebilir sahur tok tutan yemekkleri.– Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar.Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya d tok tutması için sahurda a sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. 1 bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.-Kepekli tost ( 2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir )-1 su bardağı kefir/ayran/laktozsuz süt-1 yumurta-Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir)-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi-1 porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz)-1 su bardağı laktozsuz süt-Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için)-10 adet çiğ fındık-2 tam ceviz-1 kase çorba (2 küçük boy kepçe )-Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli)-1 dilim esmer ekmek-Bolca söğüş-1 porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurmaZeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi sahurda tok tutan yemekler için unutmayın.Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.En sahurda tok tutan yemek besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.1 adet orta boy patates3 adet yumurtaYaklaşık 1,5 yemek kaşığı un2 yemek kaşığı tereyağıTuzKarabiberArzuya göre bir tutam maydonozSahurda tok tutan pratik yemekler neler? İşte tok tutan sahur tarifleri!Ramazan'da yapabileceğiniz tok tutan tariflerden biri olan patatesli omlet için ilk önce patatesi soyup yıkayın, ardından küp küp doğrayın ya da rendeleyin. Daha sonra içerisine un ilave edin. Ayrı bir kapta yumurtaları kırıp çırpın. Yumurtaya tuz ve karabiber ekleyin. Sonra patatesleri ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kızgın yağda kapağını kapatarak pişiriyoruz. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin. iyice kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapıyoruz.1 adet soğan2 adet ince doğranmış kereviz sapı3 diş ince doğranmış sarımsak250 gr. konserve közlenmiş kırmızı biberTuz1 adet küçük kutu domates salçası250 gr. yeşil mercimek3 çorba kaşığı zeytinyağı2 tablet sebze bulyon1 litre su250 gr. yıkanmış ve doğranmış pazı yaprağıÖğütülmüş tane karabiber1 tatlı kaşığı kekik1 su bardağı erişteDoğranmış soğanları ve kereviz saplarını sahurda tot tutması için tüketebilirsiniz zeytinyağıyla tencerede sotelerken içine sarımsağı ekleyin. Domates salçasını ve közlenmiş kırmızı biberleri blender'la çekip tencereye ilave edin. Mercimekleri ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın. Mercimekleri ve ılık suda erittiğiniz sebze bulyonları tencereye aktardıktan sonra çorbayı hafifçe karıştırıp içine 1 litre su, erişte, bir tutam tuz ve öğütülmüş tane karabiber ekleyin. Çorbayı 40 dakika hafif ateşte pişirin. İçerisine kekik ve pazı yapraklarını ekleyin. Domatesli yeşil mercimek çorbanız hazır! Afiyet olsun.