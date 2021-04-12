Sahur duası kısa Arapça okunuşu (12 Nisan 2021)

Sahur duası Arapça okunuşuna ilişkin neler olduğuna yönelik bir tahminim var. Arapça okumak için doğru bilgiler sahr duası arapça şeklinde arama yapabiliriz. Sahur duası nasıl yapılır Ramazan'da Peygamber Efendimiz oruç duasını nasıl ederdi? Bunlarla ilgili bilgilendirme haberlerini sahur duası nasıl okunur şeklinde size sunacağız. İftar ve sahur duasını görmek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. Milyonlarca Müslüman alemi için çok önemli olan bu ayda oldukça fazla hikmet vardır. Bilindiği üzere Oruç ibadetleri yaparken iftar ve sahurda okunacak dualar vardır. Peki iftar duası nasıl yapılır? Sahur duası nedir? Bu ve benzeri sahur duası nasıl okunur haberlerine ilişkin bilgileri bulabileceğiniz peygamber efendimizin oruç duasını haberimizde bulabilirsiniz...

12 Nisan 2021 15:40
Sahur duası kısa Arapça okunuşu (12 Nisan 2021)
Sahur duasına yönelik belli başlı yazılar bılunmaktadır. Siz de sahur duası okumak isterseniz sahur duası arapça diyerek bir takım istekler olabilir. Sahur duasını gerçekleştirmek için iftar duasıyla birlikte aranmaktadır. Anlatılanlar ve önemli din alimleri tarafından Peygamber efendimizin oruç tutarken ettiği dua bilgileri günümüze kadar gelmiştir. Sahur duası dendiğinde Ramazan ayında sahura kalkıldığında edilen dua anlamına gelmektedir. Ramazan ayında birçok hikmet vardır. Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen bu ayda oruç tutmak Ramazan'ın sünnetindendir.

Peki İftar duası nedir? Sahur duası nedir? bu soruların yanıtını haberimizin içeriğinden görebilirsiniz. İftar yaparken okunacak dua ve sahurda yapılacak duaları okuyarak niyet edebilirsiniz. İşte iftar ve sahur duası detaylı açıklamalar.
PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.), Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.' Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'



PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz sahur esnasında ''Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Amin…" sahur duasını okurmuş.

SAHURUN BEREKETİ VE ANLAMI

Sahur yemeği, oruç ibadetini yerine getireceklerin imsak girmeden yedikleri yemektir. Hz. Muhammed (s.a.s) oruç tutmadan önceki geceler sahura kalkmış ve bunu ümmetinede "Sahurda yemek yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir. Alimler sahur yapmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu bildirmişler ve ruç esnasında daha sabırlı olmaya yaradığını söylemişlerdir. Aynı zamanda sahur manevi olarak çok bereketlidir. Çünkü kişi sahur yaptığında aynı zamanda dua, namaz gibi ibadetlerle günahlarının bağışlanmasını isteyeceğinden bu, kişi için çok hayırlıdır. Tüm bu faydalarının yanında sahur yapmak aslında kişinin ertesi gün tutacağı oruca niyet ettiği anlamına da gelmektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 19, 20).

Resul-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhari, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli sahur duası okunuşufarklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyam, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kasani, Bedai, II, 105).

Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahur duası okunuşu sahip olmuştur (Zariyat, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.



İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü ve savme'l-Gadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli ma kaddemtü ve ma ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!".

YEMEK DUASI

"Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi'llezi et'amena ve sekana ve cealna minel müslimin. Nimetu celillullah, Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külu ve'şrabu ve la tüsrifu, İnnehu la yuhibbü'l müsrifin. Allahumme zid vela tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"



YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amena ve sekena ve cealena minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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