, şahsi görüşünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tamamlanmaması yönünde olduğunu söyledi.Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kovid-19 nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını değerlendirdi.Liglerin başlaması konusunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının görüşünün önemli olacağını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:Çetin, liglerin yeniden başlaması halinde alt ve üst sıralarda bulunan takımların yerinin değişebileceğini belirterek, şöyle konuştu:Bu dönemde eğer lig oynanabilirse, kısıtlama zamanlarında insanların evlerinde güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Hayat devam ediyor. Bunun tedbirlerini alıp önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum."Çetin, kulübün paraya ihtiyacı olduğunu ve bunun için yeni projeler ürettiklerini dile getirdi.Denizlispor logolu yaklaşık 20 bin adet birer litrelik el dezenfektanı ile 3-4 milyon yıkanabilir maskeyi bayram sonuna yetiştireceklerini aktaran Çetin, bununla kulübe önemli bir gelir sağlamayı istediklerini ifade etti.