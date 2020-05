Şahsi araçla seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni alma şartları

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Şahsi araçla Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek ve HES kodu ile seyahat edebilmek mümkün görünüyor. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahat için alınması gereken kod! Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara göre normalleşme sürecinde başlayacak uçak yolculukları için öncelikli şart yolcu sağlığının seyahate elverişli olması olacak. Bu amaçla, ''Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü ve trenle seyahatleri için "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları ve tren yolculuklarında HES kodu üzerinden sorgulanacak.Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu İşlemleri bölümüne girilir.'HES kodu Oluştur' butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.SMS yöntemi ile: HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır."Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız HES kodunu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak."Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecekHES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması Google'ın ve Android dünyasının uygulama mağazası olan Play Store'da yerini aldı.Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor.giriş yapmak için sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi ve yaşadığınız yerin tam ve düzgün olarak girdikten sonra bölgenizin ne kadar riskli olduğu, bölgenizde evinde karantina altında olan corona virüs hastası var mı soruları yanıt buluyor.