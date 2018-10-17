BASKONIA KISALARINI GEÇTİLER AMA...

SON MAÇTA PATLADI: 28 SAYI, 7 ASİST!

Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas ile oynayacağı THY EuroLeague maçında kritik öneme sahip oyuncu Vasilije Micic olacak.Vasilije Micic, hücumdaki yeteneklerinin yanısıra savunmada da Avrupa'nın elitleri arasında yer alıyor. Fizik gücüyle zaten etkileyici olan Sırp yıldız, topa baskısıyla da fark yaratıyor.Bu nedenle Nate Wolters ve Leo Westermann savunmasında yapacaklarıyla maçın kaderini çizecek oyuncu konumunda bulunuyor.Oyun kuruculardan istediği 'oyun kurma' katkısını alma konusunda sıkıntı yaşayan Zalgiris, Nate Wolters'in 1'de 0 üçlüğü ve 11'de 8 ikilik isabetiyle 19 sayı bulması sayesinde Baskonia maçına tutunmuş ancak kaybetmişti. Wolters, Baskonia kısalarını geçip içeride bitirdi ama Micic karşısında içeri kadar gitmek ve gitse bile Dunston varken 11'de 8 gibi bir yüzdeyi yakalaması kolay olmayacak. Benchten gelen Leo Westermann ise sadece 12.38 dakika parkede kaldı ve 1'de 0 üçlük, 3'te 2 ikilik ile 6 sayı üretti.Zalgiris'in oyun kurucuları Baskonia karşısında 9 asist yaparken sadece 3 top kaybı yaptı. Bu iyi rasyoyu bozmak ve daha fazla top kaybına zorlamak da Anadolu Efes'i umulandan daha kolay bir zafere götürebilir.Geçen sezon Zalgiris'te forma giyen ve Final Four'a birlikte çıktığı takımını çok iyi tanıyan Vasilije Micic, Bayern maçında 3 sayı ve 5 asistle beklenen performansı gösteremedi ama ligde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında adeta patlama yaptı.Darüşşafaka karşısında Micic, 5'te 3 üçlük, 9'da 6 ikilik ile toplam 28 sayı üretti, 7 asist yaptı.