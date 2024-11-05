Sahne senin Hekimoğlu

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrasında gözler, takımın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na çevrildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Sahne senin Hekimoğlu
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05 Kasım 2024 09:08
Son güncelleme 05 Kasım 2024 09:20
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında İtalyan Yıldız Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası gözünü genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'na çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak Malmö mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Ciro Immobile, yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bırakacak.

MALMÖ MAÇINDA GOL UMUDU OLACAK

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Malmö mücadelesinde takımın gol ümidi olacak. Ajax karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan yetenekli oyuncu, Galatasaray'la Süper Kupa'da oynanan maçta sonradan oyuna girip şık bir gole imza atmıştı.

TAKIM İZİNLİ, MUSTAFA SAHADA

Takım günü izinli geçirirken Mustafa'nın ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel idman programı dahilinde bireysel olarak çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

 

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