Şahmaran ikinci sezon ne zaman? Şahmaran nerede çekildi?

Netflix'e damga vuran yerli dizi Şahmaran, birinci sezonuyla büyük ilgi gördü. İlk 8 bölümü yayınlanan diziyi bir çırpıda bitirenler, "Şahmaran 2. sezon ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki Şahmaran (2) ikinci sezon ne zaman? Şahmaran nerede çekildi? Şahmaran dizisi konusu, hikayesi ve efsanesi hakkında merak edilenler...Şahmaran'ın ilk sezonu yayınlanır yayınlanmaz ikinci sezonun ne zaman başlayacağı ortaya çıktı.Başrol oyuncusu olan Burak Deniz yaptığı açıklamada, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dediŞahmaran'ın 2. sezonun 2023'ün sonunda yayında olması bekleniyor.Netflix'te yayına giren ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Demir gibi oyuncuların olduğu Şahmaran dizisi kısa zaman içerisinde ses getirmeyi başardı.Çocukken büyüklerimizden severek dinlediğimiz bir hikayesi var. Şahmeran özünde iyilik olan bir varlıktır. Yılanlarıyla yer altında yaşar. Bütün yılanlar ona itaat eder. Cemşab adında bir genç, arkadaşlarının hırsı yüzünden buldukları balı paylaşmamak için kuyunun dibine bırakılır. Burada yalnız olan ve yukarı çıkamayan Cemşab, kuyunun kenarında bir delik görür. Deliği büyüterek delikten ışığın sızdığı kısmı gözlemler ve orada Şahmeran'ı görür. Sonra elinden geldiğince kazar ve bu sayede Şahmeran ile tanışır. Şahmeran, Cemşab'ı çok sevmektedir. Cemşab'ın Şahmeran'la kaldığı süre boyunca, Şahmeran ona tıp bilimi hakkında hiçbir insanın sahip olmadığı bilgiler verir. Cemşab bu bilgiyi öğrenmek için elinden geleni yapar. Bir rivayete göre Cemşab aslında meşhur Lokman Hekim'dir.Uzun bir aradan sonra Cemşab'ın canı sıkılır ve eve gitmek ister. Şahmeran gitmemesini ister; ama Cemşab onu bırakmaya kararlıdır. Şahmeran ayrılırken Cemşab'tan kendisini gördüğünü kimseye söylememesi sözünü alır. Cemşab eve döndükten sonra Şahmeran'ı gördüğünü kimseye söylemez. Ancak zamanın hükümdarı hastalanır ve hastalığının tek çaresi Şahmeran'ın vücudundadır. Kralın etini kesip krala yedirerek iyileştirmeye niyet eden vezir, her yerde kralı arar. Ülkedeki tüm insanları tek tek kontrol ediyor. Bu konuda kendine has bir yöntemi vardır. Bütün halkı hamama çeker ve banyo yapanları bir köşeden izler. Cemşab, Şahmeran'ın yerini açıklamamaya kararlı olsa da vezir Cemşab'ı da hamama davet eder. Bir köşeye saklanarak Cemşab'ı izler. Orada yıkanmak için soyunan Cemşab'ın vücudunun pullarla kaplı olduğunu görünce vezir birden ortaya çıktı. Şahmeran'ı gören kişinin vücudunun pullarla kaplanacağını bilen vezir, Cemşab'ı zorla konuşturur. Bunun üzerine Cemşab isteksizce Şahmeran'ın yerini söylemek zorunda kalır. Bu sayede Şahmeran'ın yerini öğrenen vezir, Şahmeran'ı ele geçirmeyi başarır.Yakalanan Şahmeran, Cemşab'ın ne kadar üzüldüğünü anlar. Bunu isteyerek yapmadığını anlar. Şahmeran çaresiz ölecek ama ölmeden önce Cemşab ile görüşmek istiyor. Onu öldürdüklerinde Cemşaba etini kaynatmasını, suyunu vezire içirmesini ve eti hükümdara yedirmesini söyler. Cemşab, Şahmera'nın dediğini aynen yapar. Suyunu vezire içirir. Vezir olay yerinde ölür. Etini hükümdara yedirir, hükümdar hastalığından kurtulur.İnsanlara iyiyi yapıp kötüyü bulma konusunda bir ders niteliğinde olan Şahmeran efsanesi nesiller boyu anlatılmıştır.Efsaneye göre Shahmera'nın yılanları hala Shahmera'nın öldüğünden habersizdir. Yılanlar Basilisk'in öldüğünü öğrenirlerse tüm şehri basıp intikamlarını alacaklardır. Ancak efsanede Şahmeran barışçıl ve iyilikseverdir. Yılanlarının insanlara zarar vermemesi ve öldüğünü anlamaması için bazı oyunlara başvurduğu söylenir.Şahmaran ismi Farsça kökenli olup, şah ve maran kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. İlki Pers kralları tarafından kullanılan unvan iken, ikincisi ' yılanlar ' anlamına gelir. Bu nedenle, 'Şahmaran' kelimenin tam anlamıyla 'Yılanların Kralı' anlamına gelir. Şahmeran'ın dişi olduğu söylendiği için adını 'Yılanlar Kraliçesi' anlamında çevirmek daha uygun olabilir.Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da yapıldı. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisi, Fİ'den sonra rol aldığı ikinci dizi oldu. Dizi ahengi açısından ise Beren Saat'in oynadığı Atiye dizisine benzerliği dikkat çekti.Başrollerin Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in olduğu Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosu da güçlüydü. 8 bölüm süren Şahmaran dizisinin ilk sezon oyuncuları ise şu şekilde:Mustafa Uğurlu,Hakan Karahan,Mert Ramazan Demir,Elif Nur Kerkük,Ece ErtezEkin Gökgöz,Mehmet Bilge Aslan,Berfu Halisdemir,Ayşe Lebriz Berkem,Nilay Erdönmez,Mert Doğan,