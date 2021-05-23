Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Polonya ekibi Legia Varşova'yı finalde 3-1 skorla geçen Gaziantep ekibinin şampiyon olduğu organizasyonda, üçüncülüğü İtalya temsilcisi Vicenza Calcio elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu
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23 Mayıs 2021 21:39
Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, organizasyonu birinci olarak tamamladı.

Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı.

Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6. dakikada Bartosz Eastowski ile 1-0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13. dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Şahinbey Belediyespor'un 19. dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2-1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları (Dk. 50+2) oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3-1 kazandı.

Gaziantep ekibi, maçın ardından şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Öte yandan günün ilk maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, üçüncülük için karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0'lık skorla geçen Vicenza Calcio, organizasyonu üçüncü olarak bitirdi.

Gün içerisinde düzenlenecek kapanış seremonisinde takımlara kupa ve madalyaları verilecek.


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