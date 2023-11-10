Şahinbey Belediyesi'nden Ampute Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlangıç

Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şahinbey Belediyesi'nden Ampute Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlangıç
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10 Kasım 2023 18:14
Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estepona'da gerçekleştirilen 2023 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım mücadele ediyor.

Organizasyonda Şahinbey Belediyesi, B Grubu'nda ilk maçında Bohemians'ı 7-1 mağlup etti.

Organizasyonda B Grubu'nda Şahinbey Belediyesi, Bohemians, Portsmouth ve Paris takımları yer alırken, A Grubu'nda ise Flamencos, Dila Gori, Sporting Amp ve Wisla Krakow bulunuyor.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Şampiyon, 12 Kasım Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

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