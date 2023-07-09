Şahin: 'Milli Takımımız tarihi başarı yakaladı'

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın Championship'e yükselmesinin gurur verici tarihi bir başarı olduğunu belirtti.



Şahin, 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale kalması ve Championship'e çıkma hakkı kazanmasını değerlendirdi.



Milli takımın, önce 16-18 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Trophy 1. ayak turnuvasında, sonrasında da 7-8 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Trophy 2. ayak turnuvasında büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Şahin, "Milli takımımız, tarihte bir ilke imza attı ve Championship'e yükselmeye hak kazandı. Gösterdikleri üstün performans ve mücadele ile milli takımımız, turnuvayı ikinci tamamlayarak gurur kaynağımız oldu." ifadelerini kullandı.



Bu başarının gençlere örnek olacağını belirten Şahin, "Başarılarıyla gönüllerde taht kuran sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalışarak bu önemli zaferi elde etmişlerdir. Milli takımımızın başarısıyla gurur duyarken, bu önemli kazanımların ülkemiz ragbi sporunun geleceği için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmek isteriz. Ragbi sporunda elde edilen bu tarihi başarı, genç sporcularımıza örnek olacak ve daha da büyük hedeflere ulaşma yolunda ilham verecektir." değerlendirmesinde bulundu.



