Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşındadır? Şahin Kendirci nerelidir? Şarkıları neler?

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile sevgili mi? Müslüm Gürses'in hayatını konu alan, 'Müslüm' filminde ünlü sanatçının gençliğini oynayan Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile sevgili olduğu yönünden çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Peki, Müslüm filmi ile ünlenen Şahin Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Şahin Kendirci ile ilgili merak edilenler....Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile sevgili oldğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Şahin Kendirci konuyla ilgili ''Bu haberlere sadece sustum çünkü ben annemin babamın yanında böyle şeyleri konuşmaktan utanırım. Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz. Ben sizin elinizde büyüdüm zaten benim küçüklüğümü biliyorsunuz. Kendisi meslektaşımdır, yaptığı işi de beğeniyorum, saygı duyuyorum ama tanışmıyoruz bile'' dedi.Aslen Şanlıurfalı olan Şahi Kendirci 19 Nisan 2001 yılında Adana'da doğdu.Müslüm filminde, merhum Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, daha önce de "Bana Masal Anlatma" isimli filmde Hande Doğandemir ve Fatih Artman ile birlikte rol aldı. 2014 yılında 13 yaşındayken " O Ses Türkiye"nin çocuklar yarışmasında birincilik elde eden ve adını tüm Türkiye'ye duyuran Kendirci, "Müslüm" filminde hem oyunculuk performansı hem de " Adana'ya Gel Gidek" türküsü ile beğeni topladı.