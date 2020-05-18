Sahil yasağı ne zaman kalkacak?

Sahil yasağı koronavirüs sebebiyle ne zaman kalkacağı bilinmiyor. Bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ise sahil yasağı ne zaman kalkacak şeklinde resmi bir açıklma olmadığı içindir. Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamaların ilki sahiller ve plajlara yönelik olanıydı. Normalleşme takvimi içerisinde henüz yer almayan sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

18 Mayıs 2020 05:18
Sahil yasağı ne zaman kalkacak?
Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmişti. Yetkililer sahil, piknik alanı ve plaj gibi kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Son olarak açıklanan normalleşme planıyla birlikte sahil ve plajların açılış tarihi hakkındaki beklentide arttırdı. AVM, berber ve güzellik salonu gibi yerlerin açılmasıyla birlikte sahil ve parkların da yakın zamanda açılması bekleniyor.
SAHİLLER VE PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sahiller ve plajların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Sahil ve plajların açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

HANGİ İŞLETMELER KAPATILMIŞTI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.



SAHİL VE PLAJLAR AÇIKLAMASI! TURİZM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi;

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz.

"(Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum.



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