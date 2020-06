Şahika Ercümen, 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilciliği, Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'i "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan etti.UNDP Türkiye, "8 Haziran Dünya Okyanus Günü" nedeniyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 14. Sudaki Yaşam Savunucusu'nun duyurulması amacıyla, Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve milli sporcu Şahika Ercümen'in katılımıyla çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.UNDP'nin Türkiye iyi niyet elçisi Mert Fırat'ın sunuculuğunu yaptığı toplantıda, Şahika Ercümen güzel bir amaç için bir araya gelindiğini belirterek, "Bu amacın parçası olmaktan çok mutluyum, dünyada görmek istediğim değişimin, sporla, sanatla, bilimle olabileceğine inanıyorum." dedi.Gelecek 10 yılın "eylem 10 yılı" olarak belirlendiğini ifade eden Tomasi, "BM Kalkınma Programı, gönüllü yaptığı hizmetlerle Şahika Ercümen gibi önemli figürleri dünyamızı ve insanları etkileyen önemli konulara ışık tutan savunucuları olarak belirlemiştir. Türkiye'de 50 seneden uzun bir süredir çalışıyoruz ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla bu gibi çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Sürdürülebilir Kalkınma" konusunun dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Tomasi, şunları kaydetti:"Okyanuslar varlığımız için son derece önemli, bir nevi gezegenimizin akciğeri gibi. İklimimizi düzenleyen, gezegenimizin yüzde 70'i olan okyanus ve denizlere gıda, enerji ve su için ihtiyacımız var ancak biz bu değerli kaynaklara ciddi zararlar veriyoruz.Kirletmeyi ve aşırı balık avcılığını ortadan kaldırarak okyanus ve denizleri korumalıyız. Dünyanın her yerinde ve denizlerle çevrili Türkiye'de deniz yaşamını sorumlu bir şekilde korumaya derhal başlamamız gerekiyor."Şahika Ercümen' in "Sudaki Yaşam Savunucusu" seçilmesinin tek nedeninin spor kariyeri olmadığını vurgulayan Tomasi,"10 defa dünya rekortmeni olmak sorgulanamaz bir başarı.Kelimenin tam anlamıyla Şahika'nın suyun altında bir yaşamı var. Antarktika'dan, Salda Gölü'ne kadar dünyanın el değmemiş harikalara şahitlik etti. Suyun altındaki yaşamın güzelliğini göstermesinin yanında, plastik atıklar ve biyolojik çeşitliğin karşı karşıya geldiği tehditler ve denizlerin eko sistemindeki istilacı türler konusunda da bizleri uyardı." değerlendirmesinde bulundu.Hayatındaki her şeyin suyla başladığını aktaran Şahika Ercümen, "Yıllarca evden çıkamayan bir çocukken su sporlarına başladıktan sonra mucizevi bir şekilde hayatım değişti. Her dalışımda, insanın limitinin olmadığını ve yer çekimsiz gizemli bir dünyada keşfedilecek çok şey olduğunun farkına varmaya başladım. Dünyamızın çok büyük bir kısmını oluşturan deniz ve okyanusların yüzde 95'i, buralarda yaşayan canlı türlerinin ise yüzde 86'sı hala keşfedilemedi." diye konuştu.Dünyaya son 150 yılda çok büyük zararlar verildiğini belirten Şahika Ercümen, "İklim krizi de ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda kurduğumuz sistemi etkiliyor. Biz insanların attığı atıklar yüzünden sindirim sistemi bloke olarak acı çeken bir balinayı izlemek, boynuna plastik poşet ya da misina dolanmış bir deniz kaplumbağasını kurtarmaya çalışmak, ya da bir yunus balığının yunus parklarına satılması, pek çoğumuzun benim gibi şahit olmasa da üzüldüğünü bildiğim konular. Bu kötü gidişata dur diyebilecek son nesiliz. Son yıllarda yaptığım dalışlarda maalesef canlı türlerinden çok plastiklerle karşılaşıyorum.Bu gidişle yakın zamanda okyanuslarda balıktan çok plastik olacak" dedi."Sıfır atık" projesi, rekor ve keşif dalışlarıyla sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermeyi amaçladığını dile getiren Şahika, "Yaşamımın çoğunu denizde ve doğada geçiren bir sporcu olarak gördüklerime tepkisiz kalmam mümkün değildi.Suya karşı olan tutkum ve minnettarlığım da beni doğal bir sorumlulukla sudaki yaşamı koruma için gönüllü projelere yöneltti. Çalışmalarımın BM Kalkınma Projeleri'yle örtüşmesi ve "Sudaki Yaşamın Savunuculuğu"nun bana verilmesi büyük bir onur. Bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum." şeklinde görüş belirtti.Yeni bir rekor denemesi yapacağını da aktaran Şahika Ercümen, "Pandemiden dolayı branş, yer ve zaman olarak bunu şu an duyuramıyorum umarım bu süreç bir an önce artık sonlanır. Aktif sportif yaşamıma devam ediyorum, yaptığım sporun bir yaş limiti yok o yüzden mutlaka rekor yine gelecek, kalbimizden böyle geçiyor. " yorumunda bulundu.