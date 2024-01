Şahika Ercümen: 'Rekorları geliştirmek istiyorum'

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 yılında hedeflerine ulaştığını, 2024'te ise Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanıp, rekorlarını geliştirmek istediğini belirtti.



Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 17 Ekim'de "Paletsiz değişken ağırlık" kategorisinde Hatay'da 106 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, AA muhabirine 2023 yılını değerlendirirken, 2024'ten beklentilerini de aktardı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde soruları yanıtlayan Ercümen, 2023 yılını "Müthiş bir sezondu." cümlesiyle özetledi.



"Benim hedefim Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalabilmek ve ülkemize madalya kazandırmaktı." diyerek hedefini gerçekleştirdiğinin altını çizen Ercümen, "2023 boyunca tüm sportif başarıları ülkemiz adına edinebilmeyi hedefledim. Bütün katıldığım yarışmalardan ya rekor ya madalyayla döndüm. Dolayısıyla çok başarılı bir sezondu. Bunun için 2 senedir büyük bir adanmışlıkla antrenman yapıyordum. Bunun da ötesinde önceki 23 sene bunun için çalışıyorduk. 100. yılda çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



"Rüyanızda bile dalışı düşünüyorsunuz"



Hatay'da kırdığı rekor için çok çalıştıklarını yineleyen Şahika Ercümen, şöyle devam etti:



"Duygular tarifsiz. Çünkü geceniz, gündüzünüz bunu düşünerek geçiyor. Rüyanızda bile dalışınızı düşünüyorsunuz. Böyle geçen 2 seneden bahsediyorum. Üzerimdeki sorumluluğu sonuna kadar yerine getirebilmenin ve ülkemiz adına böyle güzel bir başarı elde edebilmenin gururu tarifsiz."



Sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkıyla da bilinen rekortmen sporcu, bu anlamda çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:



"Deniz benim evim ve suyun altında pek çok kötü giden şey var. Ben her gün bunlara şahit oluyorum. Plastik atıklar dünya için büyük bir sorun. Bunlarla ilgili her dünya rekoru denemesini ya da kazandığım başarıları bir sosyal sorumluluk projesine atfediyorum. Bununla ilgili neyi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Suyun altından atık topluyoruz, sıfır atık projesine dikkat çekiyoruz, Birleşmiş Milletler ile projeler yapıyoruz. Suyun altında, buz dağının altında kalan yer gibi denizel atık var aslında. Çektiğimiz videolarla, fotoğraflarla ve yaptığımız sosyal sorumluluk projeleriyle bunu biraz suyun üzerine çıkarmak istiyoruz."



Türkiye ve dünyada atık konusunda büyük bir dönüşüm yaşandığına da dikkati çeken Şahika Ercümen, "Ülkemiz çok büyük atılımlar içinde. 'Sıfır atık' çok önemli bir proje. Pek çok özel uygulama geldi. Depozito sistemine geçilmesi, plastik poşetlerin değişimi gibi uygulamalar olacak. Bunlar ne kadar caydırıcı olsa da aslında bir noktadan sonra biraz daha sert yaptırımlarla gidişatı değiştirmek lazım. Şimdiye kadar güzel giden projeler var ama çok hızlı kirletiyoruz. Bunun önüne geçebilmek için daha sert yaptırımlar gerekiyor." diye konuştu.



"İnsan yaşamayan kıtada bile mikroplastikler vardı"



Antarktika'da gerçekleştirilen bilim seferine de katılan Şahika Ercümen, burada yaşadığı deneyimleri de aktardı.



Antarktika'nın insan yaşamayan bir kıta olduğunu vurgulayan Ercümen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık 1 aydan fazla bir süre bilim seferiyle gemide kaldım. Bilim insanlarına su altından örnek toplama konusunda yardımcı oldum. Orada yaptığım dalışlar unutulmaz. Ama altını en çok çizmem gereken noktalardan birisi, insan yaşamayan kıtada bile mikroplastikler vardı. Bunu da yapılan araştırmalar sonucu öğrendik. Bu kadar vahşi bir doğada buna rastlamak çok düşündürücü. Bugün buradan attığımız bir çöp bile tüm dünyayı dolaşıp maalesef Antarktika'ya kadar gidiyor."



Dünyada dalış yaptığı yerler arasında en çok aklında kalanın Antarktika olduğunu da ifade eden rekortmen sporcu, "Antarktika çok değişik bir yer. Buz dağının altına dalıyorsunuz bir anda karşınıza balina çıkıyor, foklar çıkıyor. Foklarla penguenler arasındaki kargaşayı izliyorsunuz. Ülkemizde de bir Çanakkaleli olarak savaş batıklarına dalmak beni çok etkiledi. Geçtiğimiz aylarda Hatay'da yaptığımız dalış, Hatay'ın bu kadar mavi berrak sulara sahip olması da beni çok etkiledi. Aslında dünyanın pek çok yerinde suyun altı çok etkileyici." açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin dalış turizmi anlamında su altı batıklarına yönelebileceğini de sözlerine ekleyen Ercümen, "Bence su altı batıkları oldukça kıymetli. Yaşanan bir tarih var. Ülkemiz de bir tarih diyarı. Bu noktada öne çıkabiliriz. Bizde tropik rengarenk balıklar yok. Balıklarımızı da çok koruyamıyoruz maalesef. Belki bu noktaya yönelebiliriz." dedi.



"Bu kadar değişmesi gereken şeyler varken hala savaşlarda insan kaybediyor olunması çok acı"



Kendisinin 2024 yılı hedeflerini "Her zaman 2023'ün üzerine çıkıp en iyisini yapmak istiyorum. Bu sene yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanıp, rekorları geliştirmek istiyorum." diyerek özetleyen Şahika Ercümen, dünyada yaşanan savaşlara da dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Tabii son yıllarda dünyanın durumu çok çok üzücü. Biz depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz, yanımızda savaş var. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Temennimiz bunların olmaması. Bu kadar değişmesi gereken şeyler varken hala savaşlarda insan kaybediyor olunması çok acı. Belki sporun, sanatın birleştirici gücü de bu noktada biraz olsun merhem olabilir. Ama tüm dünya için çok daha yaşanılabilir 2024 yılı dilerim."





