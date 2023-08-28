Şahika Ercümen, Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu

Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda Milli sporcu Şahika Ercümen dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şahika Ercümen, Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu
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28 Ağustos 2023 00:33
Milli sporcu Şahika Ercümen, Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası Honduras'ın Roatan şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metre dalışı ile yeni Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü olmayı başardı.

Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile yeni Türkiye rekoru kırarak 8'inci oldu.

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