Şahika Ercümen dünya rekorunu kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, dünya rekorunu Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şahika Ercümen dünya rekorunu kırdı
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17 Ekim 2023 17:09
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile Kalyon Enerji sponsorluğunda kırdı.

Toplumsal yaşama ve çevreye sürdürülebilir değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, spor alanında da sürdürülebilirliği desteklemek için kırdığı rekorlarla Türkiye'yi gururlandıran milli sporcu Şahika Ercümen'in Hatay'da gerçekleştirdiği "100. Yıl Cumhuriyet Dalışı"na sponsorlukla destek verdi.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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