Sahibinden neden açılmıyor? 2024 Sahibinden.com'a neden giremiyorum?

Sahibinden.comüzerinde yaşanan gece yarısı erişim sorunları, kullanıcıları şaşkına çevirdi. İlk başta geçici bir sorun olarak düşünülen bu durum hala çözülemedi ve sorunun kaynağı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Domain İddiaları: Sahibinden.com'un domain süresinin dolduğu, başka bir kişinin bu domaini satın aldığı ve bu nedenle erişim sorunu yaşandığı şeklinde iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan sorgulamalarda domain statüsünün "clientHold" olduğu görüldü.

ClientHold Nedir?



Bu durum, bir alan adının geçici olarak askıya alındığını gösterir. Genellikle alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya süresinin dolması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alan adı kaydı "ClientHold" durumunda, hizmetler etkilenir ve web sitesi, e-posta hesapları gibi ilgili hizmetlere erişim mümkün olmaz.

Muhtemel Nedenler:



ClientHold'un sebepleri arasında ödeme sorunları ve yasal meseleler bulunabilir. Bu durum, Sahibinden.com'un ödeme sorunları yaşadığına dair bir işaret olabilir.

Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, alan adı firması ile teknik sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. Ancak net bir bilgi henüz yok.

Yaşanan gelişmeleri takip ederek, konuyla ilgili güncellemeleri sizlere aktaracağız.