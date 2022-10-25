Sahaya giren taraftara Gedson'dan müdahale

Hatayspor - Beşiktaş maçında sahaya giren küçük taraftara Gedson Fernandes müdahale etti. Görüntüler sosyal medyada da konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sahaya giren taraftara Gedson'dan müdahale
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2022 11:24
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak yara alırken karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

KÜÇÜK BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Hatayspor maçının 81. dakikasında küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu.

GEDSON KUCAĞINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDI

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Söz konusu anlar sosyal medyada da konuşuldu. Yaşanan bu ilginç olay sonrası güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ