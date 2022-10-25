Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak yara alırken karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.



KÜÇÜK BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ



Hatayspor maçının 81. dakikasında küçük bir taraftar sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların yanına doğru koştu.



GEDSON KUCAĞINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDI



Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, minik taraftarı kucağına alarak saha kenarına getirdi. Söz konusu anlar sosyal medyada da konuşuldu. Yaşanan bu ilginç olay sonrası güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.





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