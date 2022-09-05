Sahaya atlayan taraftar serbest bırakıldı!

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edildi.
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edild
B.Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edild
B.Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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