Şahan Gökbakar: "Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?"

Şahan Gökbakar, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından maç hakkında yorumlarda bulundu. Ünlü komedyenin "Sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi?" sözleri dikkat çekti.

, Fotoğraf; Instagram
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Şahan Gökbakar: 'Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?'
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22 Kasım 2021 13:20
Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, NEF Stadı'ndaki gerçekleşen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını, Instagram hesabından paylaştığı 'Derbi bitti derdi kaldı' başlıklı hikaye ile değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği derbi sonrası Gökbakar'ın yorumu şöyle oldu:

"Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne'nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan'ı itmek de penaltı olmalıydı.

Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti.

Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen."




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