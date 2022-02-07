Şahan Gökbakar: 'Başarısızlık zincirine bir halka daha'

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.



Sarı - kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçtan 1-1'lik sonuçla ayrıldı ve 1 puan aldı.



Galatasaray'ın bu skorla birlikte 5 maçtır galibiyet kazanamamış olması, sosyal medyada taraftarlardan tepki çekti.



Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da sarı - kırmızılı takımın Alanya deplasmanında aldığı sonuç sonrası Twitter'dan bir eleştiride bulundu.



Gökbakar'ın tweet'i şu şekilde;



"Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır (0) olan bir Galatasaray izledik. Bu koskoca kulübü bu hale getiren başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor."





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