Sahadan kortlara: Dünya şampiyonluğu hayali!

Futbol kariyerini sonlandırıp adım attığı teniste milli takıma seçilen 30 yaşındaki Berivan Altun Karademir, Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmeyi hedefliyor.



Futbola 2005'te Mersin Camspor'un altyapısında başlayan Berivan, uzun yıllar profesyonel liglerdeki takımlarda forma giydi.



Üniversite öğrenimi sırasında tanıştığı teniste ilerlemek isteyen sporcu, 2012'de futbolu bırakıp kortlara adım attı.



Berivan, bölgesel ve ulusal organizasyonlarda elde ettiği kupaların ardından Türkiye Tenis Federasyonunca 14-19 Kasım'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Takım Belirleme Turnuvası'na katıldı.



Turnuvada mücadele eden 16 kadın sporcu arasında ilk 4'e giren Berivan, milli takıma seçildi.



Türkiye ayağı 9-22 Mart 2025'te Manavgat'ta düzenlenecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'na hazırlanan milli tenisçi, farklı yaş gruplarında gerçekleşecek organizasyondan başarıyla ayrılmayı istiyor.



- "Gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum"



Berivan Altun Karademir, AA muhabirine, tenis kariyerine birçok kupa sığdırdığını söyledi.



Futbolculuk geçmişinin teniste avantaj sağladığını belirten Berivan, "Futbolcular, tenisi daha iyi oynuyor çünkü kortlarda kardiyo, koordinasyon ve ayakların çok iyi olması gerekiyor. Bu branşta ilerlemek istiyorum. Gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum." dedi.



Dünya Şampiyonası'na yoğunlaştığını dile getiren milli tenisçi, şöyle konuştu:



"Teniste milli takım formasını giymenin gururunu yaşayacağım. Turnuvada başarılı olabilmek için antrenörlerimle yoğun çalışmalar yapıyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Alacağımız skorlarla güzel dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum. Şampiyonada iyi bir derece almak için çalışıyorum."



Berivan Altun Karademir, sporculuğun yanı sıra tenis antrenörlüğünü de sürdürdüğünü kaydetti.



