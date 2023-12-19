Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, Trabzonspor karşısında takımın sahadan çekilmesinin ardından, "Bedeli her ne olursa olsun." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!
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19 Aralık 2023 21:56
Son güncelleme 19 Aralık 2023 23:13
Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekip 74. dakikada sahadan çekildi.

İstanbulspor'un sahadan çekilme kararının ardından kulüpten ilk açıklama geldi.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, takımın sahadan çekilmesinin ardından, "Bedeli her ne olursa olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"TEPKİMİZ TRABZONSPOR'A DEĞİL"

Daha sonra bir açıklama yapan Saral, "Tepkimiz kesinlikle Trabzonspor'a değildi. İstanbulspor ligin başından beri haksızlığa uğruyor. Bugün artık "yeter" dedik ve alacağımız tüm cezaları göze aldık. Başkanımız da bu haksızlıklara dayanamadı. Bu insanlara artık bir dur demeli. Kendisi "yeter" diyor ama biz ona "yeter" diyoruz." ifadelerini kullandı.

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