'Sahadaki herkes tarihi bir karar aldı'

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapılan ırkçı söylemle ilgili mesaj yayınladı.



Roxana Maracineanu twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında, "Sporcular kabul edilemez bir davranış karşısında tarihi bir karar aldılar. Bu her zamanki sıradan bir ırkçılık ifadesi. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz ama onların dayanışmalarının ve iyi niyetlerinin güçlü bir sembolünü ancak saygıyla selamlayabilirim." sözlerini kullandı.



