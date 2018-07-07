''Sahada 11, kenarda 3 köpek göreceksiniz''

'nın yıldız oyuncusu, Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Belçika maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Lucas Hernandez,'yi durdurdukları gibi Hazard'ı da durduracaklarını söylerken ilginç bir ''köpek'' benzetmesi yaptı.Başarılı oyuncu ilk olarak sahada savaşacaklarını belirtirken,ifadelerini kullandı.Hazard'ı durduracaklarını da dile getiren Hernandezdedi.Hernandez son olarak Belçika teknik ekibinde görev yapan Henry hakkında da konuşurkenifadelerini kullandı.