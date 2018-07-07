''Sahada 11, kenarda 3 köpek göreceksiniz''
Belçika ile Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacak Fransa'da Lucas Hernandez birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.
Fransa'nın yıldız oyuncusu Lucas Hernandez, Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Belçika maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Lucas Hernandez, Messi'yi durdurdukları gibi Hazard'ı da durduracaklarını söylerken ilginç bir ''köpek'' benzetmesi yaptı.
Başarılı oyuncu ilk olarak sahada savaşacaklarını belirtirken, ''Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Belçika karşısında sahada 11, oyuna girmek için kenarda bekleyen 3 köpek göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.
Hazard'ı durduracaklarını da dile getiren Hernandez ''Messi bize karşı topa dokunamadı. Şimdi aynı şeyi Hazard'a da yapmaya çalışacağız'' dedi.
Hernandez son olarak Belçika teknik ekibinde görev yapan Henry hakkında da konuşurken ''Henry çok iyi bir futbolcuydu. O bir ikon ama umarım bu kez kazanamaz. Biz kazanırsak mutlu olacağını düşünüyorum. O Fransa'ya ait'' ifadelerini kullandı.
Lucas Hernandez, Messi'yi durdurdukları gibi Hazard'ı da durduracaklarını söylerken ilginç bir ''köpek'' benzetmesi yaptı.
Başarılı oyuncu ilk olarak sahada savaşacaklarını belirtirken, ''Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Belçika karşısında sahada 11, oyuna girmek için kenarda bekleyen 3 köpek göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.
Hazard'ı durduracaklarını da dile getiren Hernandez ''Messi bize karşı topa dokunamadı. Şimdi aynı şeyi Hazard'a da yapmaya çalışacağız'' dedi.
Hernandez son olarak Belçika teknik ekibinde görev yapan Henry hakkında da konuşurken ''Henry çok iyi bir futbolcuydu. O bir ikon ama umarım bu kez kazanamaz. Biz kazanırsak mutlu olacağını düşünüyorum. O Fransa'ya ait'' ifadelerini kullandı.
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