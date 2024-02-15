Saha: 'MANU, Toney'i transfer etmeli'

Manchester United'ın eski forveti Louis Saha'dan kulübe transfer önerisi geldi. Saha, Manchester United'ın Brentford forması giyen Ivan Toney'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.



"TAKIM ÜZERİNDE ETKİSİ OLACAKTIR"



Saha, "Bence o harika bir oyuncu ve kendine çok güvenen bir adam. Manchester'a da öz güvenle geleceğinden şüphem yok. Kendisini kanıtlamak isteyeceği için takım üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır" dedi.



"BU YAZ SATILABİLİR"



Toney'in adı daha önce Chelsea ve Arsenal ile anılmıştı. Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sözleşmesi 2025 yılında biteceği için Toney'in yaz transfer döneminde satılabileceğini söylemişti.



FUTBOLDAN UZAK KALDI



Brentford'da bu sezon 4 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Toney, 3 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 dönemi arasında futbolda uzak kalmıştı.



