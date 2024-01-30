Sağlıklı beslenme, sporcu sakatlıklarında iyileşmeye destek olur

Sporcu sağlığına etki eden en önemli faktörlerden biri de beslenme. Sporcuların enerji ihtiyacı; yaptıkları aktivitenin türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişiyor. Antrenman öncesi ve sonrası öğünlerin içeriği ve zamanlamasının çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Sporcular yeterli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımına dikkat etmeli" dedi.Sağlıklı bir beslenme programı, sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılarken, performanslarını artırmalarına da yardımcı olur. Sporcuların beslenme programlarının yaptıkları antrenmana göre ayarlanması gerektiğini belirten Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, şunları söyledi: "Sporcu sağlığı; sporcuların performanslarını optimize etmeleri, yaralanmalarını önlemeleri ve spor aktivitelerini sağlıklı sürdürebilmeleri için dikkat etmeleri gereken bir dizi fiziksel, zihinsel ve sosyal faktörü içerir. Sporcularda öncelikle uygun antrenmanlar seçilmelidir. Yanlış ve aşırı antrenman, yorgunluk ve sakatlık riskini artırabilir. Antrenman süresi ve uygulama şekli çok önemlidir. Sporcu sağlığına etki eden maddelerin en başında da beslenme yer alır. Sağlıklı beslenme programları, yapılan antrenmana göre ayarlanmalıdır. Sporcuların beslenme ihtiyaçları genellikle fiziksel aktivite düzeyleri, antrenman tipi, spor dalı, cinsiyet, vücut kompozisyonları, yaş ve genetik faktörler gibi birçok etkeni içerir."Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, sporcuların enerji ihtiyaçlarının, yaptıkları aktivitenin türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişebileceğini ifade etti: "Enerji alımı ve harcaması arasında denge kurmak önemlidir. Aşırı enerji alımı fazla kilo alımına, yetersiz enerji alımı ise performans düşüklüğüne neden olabilir. Sporcularda yeterli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımına dikkat edilmelidir. Antrenman öncesi ve sonrası öğünlerin içeriği ve zamanlaması önemlidir. Antrenmandan önce, sırasında ve sonrasında protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tercih edilmeli. Sadece spor sonrası protein tüketilmemelidir. Günlük protein ve karbonhidrat dengeli ve yeterli alınmalıdır."Sporcularda bağışıklık sisteminin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Mikro besinler olan vitamin ve mineral alımına dikkat edilmeli. Egzersiz yapmak, bazı vitamin ve minerallerin kaybına neden olabilir. Özellikle demir, kalsiyum, D vitamini ve B vitaminleri gibi besin öğelerine özel önem verilmelidir. Bu besin öğeleri, kemik sağlığı, enerji üretimi ve genel sağlık için önemlidir. Sporcularda bağışıklık sistemi desteklenmelidir. Yeterli beslenme, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyebilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenmenin sporcuların mental sağlığı üzerinde de olumlu etkisi olabilmektedir. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenme, sporcuların yaralanma riskini azaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir"dedi.Antrenman öncesi ve sonrası beslenme stratejilerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Sporcuların hidrasyonlarının sağlanması da çok önemli bir nokta. Sporcularda, spor stiline ve süresine göre kişinin kilosu baz alınarak günlük alınması gereken su miktarı ayarlanmaktadır. Egzersiz sırasında kaybedilen sıvıyı yerine koymak için düzenli olarak su içmek önemlidir. Elektrolit dengesini korumak için spor içecekleri de kullanılabilir" diye konuştu.Sporcu sağlığına etki eden en önemli faktörlerden biri de beslenme. Sporcuların enerji ihtiyacı; yaptıkları aktivitenin türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişiyor. Antrenman öncesi ve sonrası öğünlerin içeriği ve zamanlamasının çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Sporcular yeterli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımına dikkat etmeli" dedi.Sağlıklı bir beslenme programı, sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılarken, performanslarını artırmalarına da yardımcı olur. Sporcuların beslenme programlarının yaptıkları antrenmana göre ayarlanması gerektiğini belirten Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, şunları söyledi: "Sporcu sağlığı; sporcuların performanslarını optimize etmeleri, yaralanmalarını önlemeleri ve spor aktivitelerini sağlıklı sürdürebilmeleri için dikkat etmeleri gereken bir dizi fiziksel, zihinsel ve sosyal faktörü içerir. Sporcularda öncelikle uygun antrenmanlar seçilmelidir. Yanlış ve aşırı antrenman, yorgunluk ve sakatlık riskini artırabilir. Antrenman süresi ve uygulama şekli çok önemlidir. Sporcu sağlığına etki eden maddelerin en başında da beslenme yer alır. Sağlıklı beslenme programları, yapılan antrenmana göre ayarlanmalıdır. Sporcuların beslenme ihtiyaçları genellikle fiziksel aktivite düzeyleri, antrenman tipi, spor dalı, cinsiyet, vücut kompozisyonları, yaş ve genetik faktörler gibi birçok etkeni içerir."Yetersiz enerji alımı, performansı düşürebilirUzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, sporcuların enerji ihtiyaçlarının, yaptıkları aktivitenin türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişebileceğini ifade etti: "Enerji alımı ve harcaması arasında denge kurmak önemlidir. Aşırı enerji alımı fazla kilo alımına, yetersiz enerji alımı ise performans düşüklüğüne neden olabilir. Sporcularda yeterli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımına dikkat edilmelidir. Antrenman öncesi ve sonrası öğünlerin içeriği ve zamanlaması önemlidir. Antrenmandan önce, sırasında ve sonrasında protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tercih edilmeli. Sadece spor sonrası protein tüketilmemelidir. Günlük protein ve karbonhidrat dengeli ve yeterli alınmalıdır."Sağlıklı beslenme, hem mental sağlığı hem de bağışıklığı desteklerSporcularda bağışıklık sisteminin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Mikro besinler olan vitamin ve mineral alımına dikkat edilmeli. Egzersiz yapmak, bazı vitamin ve minerallerin kaybına neden olabilir. Özellikle demir, kalsiyum, D vitamini ve B vitaminleri gibi besin öğelerine özel önem verilmelidir. Bu besin öğeleri, kemik sağlığı, enerji üretimi ve genel sağlık için önemlidir. Sporcularda bağışıklık sistemi desteklenmelidir. Yeterli beslenme, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyebilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenmenin sporcuların mental sağlığı üzerinde de olumlu etkisi olabilmektedir. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenme, sporcuların yaralanma riskini azaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir"dedi.Antrenman öncesi ve sonrası beslenme stratejilerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Sporcuların hidrasyonlarının sağlanması da çok önemli bir nokta. Sporcularda, spor stiline ve süresine göre kişinin kilosu baz alınarak günlük alınması gereken su miktarı ayarlanmaktadır. Egzersiz sırasında kaybedilen sıvıyı yerine koymak için düzenli olarak su içmek önemlidir. Elektrolit dengesini korumak için spor içecekleri de kullanılabilir" diye konuştu.