Sağlık personeli ataması, Sağlık Personeli için 12 bin atama ne zaman? (Atanacak branşlar, atama tarihi)

Mülakatsız Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık personeli atamasının yapılacağı Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık personeli olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışmak üzere hemşire, sağlık teknisyeni, doktor vb. olacak şekilde 14 farklı branşta atamaların yapılacağı duyuruldu. Peki atamalar nasıl yapılacak, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli ataması nasıl yapılacak? Sağlık personel ataması mülakat var mı? detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 09:04
Sağlık personeli ataması, Sağlık Personeli için 12 bin atama ne zaman? (Atanacak branşlar, atama tarihi)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli alımı konusunda son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada 12 bin sağlık personelinin 14 farklı branş için sözleşmeli sağlık personeli alınacağı belirtildi. Buna göre sağlık personellerinin sözleşme ile yeniden atanması kesinleşti. Hangi sağlık personeli için atama olacak, Hemşire atama, ebe atama, sağlık teknisyeni atama gibi konular nedeniyle merak edilen bilgiler çoğalıyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI AÇIKLAMASI

"Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır."

"(12 bin sağlık personeli alımı) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak."



SON SAĞLIK PERSONELİ ATAMASINDA HANGİ BÖLÜMLERE ATAMA YAPILDI

Biyolog 5 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),

Diyetisyen 160 (Lisans),

Ebe 1600 (Lisans),

Fizyoterapist 200 (Lisans),

Hemşire 9373 (Lisans),

Hemşire 1627 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),

Odyolog 20 (Lisans),

Perfüzyonist 43 (Lisans),

Psikolog 125 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR



Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),

Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans),

3027 (Ortaöğretim),

Genel Toplam (18000).

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.

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