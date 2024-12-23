Sağlık ocakları grevde mi, açık mı? 23 Aralık 2024

Aile hekimleri beş günlük 'iş bırakma' eylemi gerçekleştiriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeniden iş bırkma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?



BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?



Aile Hekimlerinin Türkiye genelinde daha önce 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Adana Sağlık Platformu Sözcüsü ve Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, bileşenler adına yaptığı açıklamada "Bu kez 'Eziyet Yönetmeliğine' karşı aile hekimliği çalışanları meslek onuru ve halkın sağlığı için 2-6 Aralık tarihleri arasında iş bırakacaktır" dedi.



SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)'dan oluşan Adana Sağlık Platformu; ortak karar alarak 2-6 Aralık tarihlerinde Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.

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