Sağlık ocakları açık mı? 1 Nisan bugün hastaneler açık mı?

Yerel Seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sandıkların okullarda kurulacak olması sebebiyle tekrar tertip ve düzenin sağlanması için 1 Nisan Pazartesi günü eğitim kurumları tatil edildi. Bu bağlamda gözler "1 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Seçimlerin ertesi günü resmi tatiller listesinde yer almıyor. Bu nedenden dolayı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tüm hastaneler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Oyların okullarda kullanılmasından dolayı eğitim kurumları seçimlerden sonraki gün tatil ediliyor. Ancak diğer kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sağlık ocakları ve eczaneler de açık olacak.