Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 11:03

Sağlık ocakları açık mı? 1 Nisan bugün hastaneler açık mı?

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. Yeni yerel yöneticilerin belirlendiği seçimler dolayısıyla 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Kararın ardından vatandaşlar "1 Nisan 2024 Pazartesi hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...

Sağlık ocakları açık mı? 1 Nisan bugün hastaneler açık mı?
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Yerel Seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sandıkların okullarda kurulacak olması sebebiyle tekrar tertip ve düzenin sağlanması için 1 Nisan Pazartesi günü eğitim kurumları tatil edildi. Bu bağlamda gözler "1 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

1 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

Seçimlerin ertesi günü resmi tatiller listesinde yer almıyor. Bu nedenden dolayı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tüm hastaneler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?

Oyların okullarda kullanılmasından dolayı eğitim kurumları seçimlerden sonraki gün tatil ediliyor. Ancak diğer kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sağlık ocakları ve eczaneler de açık olacak.
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