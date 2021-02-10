Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 664 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 8642 olduğu açıklandı. Bugün 95 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları...
İL İL CANLI YAYIN
"(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
YASAKLAR HAFİFLETİLECEK Mİ?
"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. (Kovid-19'la mücadele) Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor."
YÜZDE 60 AŞILANMA
"Bugün itibariyle 2 milyon 800 bine aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
MUTASYON SAYILARI
"(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz. 3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Mutasyonda bizim esas üzerinde durmamız gereken konu şu mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğu."
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
"Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.
Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız."
ÖĞRETMENLERE AŞI
Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.
MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. 33 ile kadar çıkmış oldu.
İL VE İLÇE BAZINDA KARARLAR
Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde il ve ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 664 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 8642 olduğu açıklandı. Bugün 95 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları...
İL İL CANLI YAYIN
"(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
YASAKLAR HAFİFLETİLECEK Mİ?
"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. (Kovid-19'la mücadele) Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor."
YÜZDE 60 AŞILANMA
"Bugün itibariyle 2 milyon 800 bine aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
MUTASYON SAYILARI
"(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz. 3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Mutasyonda bizim esas üzerinde durmamız gereken konu şu mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğu."
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
"Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.
Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız."
ÖĞRETMENLERE AŞI
Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.
MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. 33 ile kadar çıkmış oldu.
İL VE İLÇE BAZINDA KARARLAR
Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde il ve ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak.