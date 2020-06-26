Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da yapılacak

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 16:25
At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın yapılacak.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda saat 18.30'da başlayacak.

TJK'nın açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımızın anısına düzenlenecek koşuya hep birlikte yürekten tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için