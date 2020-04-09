Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama - https://iscisonuc.saglik.gov.tr

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2020: İŞKUR ekranı ile Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları canlı yayın var mı?

09 Nisan 2020 20:48
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sorgulama - https://iscisonuc.saglik.gov.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 14 bin sürekli işçi ve personel alımı başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvurularını İŞKUR ekranı üzerinden yapan adaylar, atama kura sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tam bu noktada, İŞKUR üzerinden başvuruları alan Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi tarihi ile sonuçları ve sorgulama sayfası ile ilgili detaylar paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine, '2020 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR SONUÇ SORGULAMA


SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLACANAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2020 sürekli işçi alımı kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası açıklandı. Bakanlık, kuraların noter huzurunda 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Bu noktada, başvuru sonuçları listesi öğrenmeye çalışan adaylar, kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını da öğrenmeye çalışıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek çekilişin canlı yayın bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bu doğrultuda, '2020 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizden, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası ile beraber sürece dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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