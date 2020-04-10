Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN EVDE KORONAVİRÜS TESTİ İNTERNET SİTESİ







Koronavirüs testini evde yapmak mümkün olduğunu Sağlık Bakanlığı açıkladı. Sağlık bakanlığının açıklamasınra koronavirüs testinin yapılacağı online bir test sonucunda öğrenebilirsiniz. Bu test sayesinde koronavirüs belirtileri taşıyıp taşımadığınızı, hangi durumlarda hastaneye gitmenizi, doktorunuzu koronavirüs sebebiyle ne zaman arayacağınıza ilişkin soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Nasıl test yapacağınıza ilişkin bütün tarifleri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?



Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün "RNA" dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Aslında Türkiye'de birçok merkezde, farklı hastalıkların tanısında gerçek zamanlı polimerize zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanabiliyoruz, alt yapı hazır durumda.



Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları ve otoriteler tarafından ne söyleniyorsa uyulmalı, artık aktif bir salgını (pandemi) yaşıyoruz. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gerekli. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım. Evde, hastanede, iş yerinde her yerde önlem almalı, kurallara çok sıkı uymalıyız. Sadece ulusal değil global bir sorumluluğumuzdur.





Coronavirüsü testi nasıl yapılıyor?

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor. Üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Kapalı ve hava sirkülasyonu az olan alanlarda maske kullanınız. Standart maske yeterlidir ancak çok riskli iseniz farklı maske kullanımınız konusunda hekiminize danışınız.