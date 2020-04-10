Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada koronavirüs testini evde nasıl yapılacağına dair bütün tarifler yapılmakta ve bu testi yaptıktan sonra hastaneye gidip gitmeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?
Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün "RNA" dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Aslında Türkiye'de birçok merkezde, farklı hastalıkların tanısında gerçek zamanlı polimerize zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanabiliyoruz, alt yapı hazır durumda.
Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları ve otoriteler tarafından ne söyleniyorsa uyulmalı, artık aktif bir salgını (pandemi) yaşıyoruz. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gerekli. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım. Evde, hastanede, iş yerinde her yerde önlem almalı, kurallara çok sıkı uymalıyız. Sadece ulusal değil global bir sorumluluğumuzdur.