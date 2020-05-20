Sağlık Bakanı Koca: 'Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 25 bin 382 test yapıldı, 1022 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1318 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, toplam vaka sayısı 151 bin 615, toplam vefat sayısı 4 bin 199, toplam yoğun bakım hasta sayısı 882, toplam entübe hasta sayısı 455, toplam iyileşen hasta sayısı ise 112 bin 895 oldu.Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.