Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 42282'ye yükseldiğini belirtirken, toplam 908 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 2142 olarak paylaşıldı.
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nİsan: 42282
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Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 42282'ye yükseldiğini belirtirken, toplam 908 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 2142 olarak paylaşıldı.
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nİsan: 42282
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın