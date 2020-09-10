Sağlık Bakanı Koca: 'İstemediğimiz tablolar var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği'nde koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, Van'da vakaların hızlı bir artış süreci yaşadığına değindi, "Ülke genelinde vakalar artışa geçti. Ama bu homojen bir artış değil. Bazı illerimizde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Van'da vaka artış hızı 2 katına çıktı. Son haftada ise yüzde 17 düzeyinde." dedi.



Koca, ildeki filyasyon ekip sayısının artırıldığını duyurdu. Van'da filyasyon ekibi sayısı 80'den 128'e çıkarken, günübirlik test yapmak için kollar imkanlar zorlanacak. Bakan Koca, sağlık sisteminde herhangi bir zorluk yaşanmadığını da vurguladı.



ÜLKE GENELİNDE VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ, AMA HOMOJEN BİR ARTIŞ DEĞİL



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.



Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.



Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.



Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.



Ülke genelinde vakalar artışa geçti. Ama bu homojen bir artış değil. Bazı illerimizde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Van'da vaka artış hızı 2 katına çıktı. Son haftada ise yüzde 17 düzeyinde... Maske, mesafe ve hijyenden taviz veren illerimizde maalesef vaka artışı görüyoruz.



"FİLYASYON EKİBİ SAYISI ARTIRILDI"



Yalnızca Van'da değil, Orta ve Doğu Anadolu'da sıkıntılarımız oldu. Van'da 80 olan filyasyon ekibimizi 128'e çıkardık. Filyasyon süresini düşürdük. Günübirlik test yapmak istiyoruz.



"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜ"



Türkiye dünyada filyasyonu en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da sahaya sürdük. İlde yoğun bakım hastaların çoğunu 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.



"TEDBİRLERE SIKI SIKIYA SARILMAYA DAVET EDİYORUM"



Büyüklerimizin korunabilir olması çok önemli. Vakaların 65 yaş üstünde görülmesi büyük risk oluşturmakta. Pozitif olan kişilerin izolasyonunu dikkatle yapmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum. Az sonra İl Sağlık Müdürlüğü'müz ve baş hekimlerimizin katılımı ile toplantı gerçekleştireceğiz.



"AKŞAM AÇIKLAMA YAPACAĞIM"



Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde olacağız, sonra toplantı yapacağız, akşama doğru alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacağım, sorularınızı da alacağım.



