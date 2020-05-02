Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

Haber; AA
Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk
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02 Mayıs 2020 23:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti. 
Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı. 

 

 

 
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