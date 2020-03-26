Sağlık Bakanı Koca: 'Evde kalın, hatta odada kalın'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,çıklamalarda bulundu.Evde Kal çağrısını bir adım daha öteye taşıyan Bakan Koca, "Odada kal" dedi."Eve kapanmak şart... Hatta odalara kapanmak lazım" diyen Fahrettin Koca, "Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor" dedi.İki üç hafta eve kapanarak bu süreci aşabileceğimizin altını çizen Bakan Koca, ""Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz" şeklinde konuştu.