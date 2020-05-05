Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 'Kararı TFF verecek!'



Öte yandan bakan, "Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir." dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna paralel olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 6 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 10:00'da toplantı gerçekleştirecek ve akabinde TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig için kararı TFF'nin alacağını söyleyerek,ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek.