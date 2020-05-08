Sağlık Bakanı Koca, 8 Mayıs verilerini açıkladı

"KESİN SONUÇLAR DEĞİL, FIRSAT"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının'a yükseldiğini belirtirken, toplamaçıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı isepaylaşıldı.Öte yandan, Türkiye'deki koronavirüs hastalığı devam eden insan sayısı ise 45.484 oldu.11 Mart: 113 Mart: 514 Mart: 615 Mart: 1816 Mart: 4717 Mart: 9818 Mart: 19119 Mart: 35920 Mart: 67021 Mart: 94722 Mart: 123623 Mart: 152924 Mart: 187225 Mart: 243326 Mart: 362927 Mart: 569828 Mart: 740229 Mart: 921730 Mart: 1082731 Mart: 135311 Nisan: 156792 Nisan: 181353 Nisan: 209214 Nisan: 239345 Nisan: 270696 Nisan: 302177 Nisan: 341098 Nisan: 382269 Nisan: 4228210 Nisan: 4702911 Nisan: 5216712 Nisan: 5695613 Nisan: 6104914 Nisan: 6511115 Nisan: 6935216 Nisan: 7419317 Nisan: 7854618 Nisan: 8232919 Nisan: 8630620 Nisan: 9098021 Nisan: 9559122 Nisan: 9867423 Nisan: 10179024 Nisan: 104.91225 Nisan: 10777326 Nisan: 11013027 Nisan: 11226128 Nisan: 11465329 Nisan: 11758930 Nisan: 1202041 Mayıs: 1223922 Mayıs: 1243753 Mayıs: 1260454 Mayıs: 1276595 Mayıs: 1294916 Mayıs: 1317447 Mayıs: 133721