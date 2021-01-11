Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1003 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 10220 olduğu açıklandı. Bugün 174 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1003 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 10220 olduğu açıklandı. Bugün 174 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." dedi.