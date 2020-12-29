Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Abone Ol
Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2020 19:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2783 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 15805 olduğu açıklandı. Bugün 253 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. " dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için