Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2783 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 15805 olduğu açıklandı. Bugün 253 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. " dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2783 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 15805 olduğu açıklandı. Bugün 253 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. " dedi.