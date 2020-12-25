Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 3199 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 17543 olduğu açıklandı. Bugün 256 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 3199 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 17543 olduğu açıklandı. Bugün 256 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." dedi.