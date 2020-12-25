Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, günün vaka sayısının iseolduğu açıklandı. Bugünvatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." dedi.