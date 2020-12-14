Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5064 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29617 olduğu açıklandı. Bugün 229 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 28164 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1866345'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz. " dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5064 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 29617 olduğu açıklandı. Bugün 229 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 28164 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1866345'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz. " dedi.