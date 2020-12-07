Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6420 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32137 olduğu açıklandı. Bugün 203 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 436270 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. " açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6420 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32137 olduğu açıklandı. Bugün 203 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 436270 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. " açıklamasını yaptı.