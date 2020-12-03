Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6.511 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32381 olduğu açıklandı. Bugün 187 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 418331 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6.511 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32381 olduğu açıklandı. Bugün 187 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 418331 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." açıklamasını yaptı.