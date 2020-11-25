Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!
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25 Kasım 2020 20:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6.814 olduğunu belirtirken, bugün 168 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 385.480 olarak paylaşıldı.
YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı gösteren iller: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale.

Sağlık Bakanı açıklamasında; "Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 70'lere dayanmış durumda; yüzde 69.5. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yükseldiğini yer yer sorunların yaşandığını biliyoruz. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranın arttığını görüyoruz. İzmir'de ciddi vaka artışı olduğunu biliyoruz." dedi.







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